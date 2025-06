Mamma e figlia trovate morte la foto diffusa da Chi l’ha visto e cosa è successo dopo

Il mistero avvolge ancora le tragiche vicende di mamma e figlia trovate senza vita a Villa Pamphili, un caso che ha sconvolto l’Italia. Ora, grazie alla diffusione di una fotografia, emerge un nome: Rexal Ford, 46 anni, cittadino statunitense arrestato in Grecia. Ma cosa si cela dietro questa tragedia? E cosa è successo dopo? Scopriamolo insieme, nel tentativo di fare luce su una storia ancora avvolta nel mistero.

Il misterioso caso dei due cadaveri rinvenuti a Villa Pamphili sembra finalmente aver trovato un nome e un volto. È quello di Rexal Ford, 46 anni, cittadino statunitense arrestato sull’isola greca di Skiathos per l’omicidio della bambina trovata morta nel parco romano e con forti indizi anche a carico per l’uccisione della donna che l’accompagnava. Due vittime senza ancora un’identità certa, due vite cancellate nel silenzio, probabilmente da un uomo che per settimane ha saputo muoversi tra le pieghe più oscure della città, confondendosi tra clochard, turisti e bugie. A incastrarlo, una foto scattata per istinto da una poliziotta e una segnalazione arrivata a “Chi l’ha visto?”, che ha permesso di risalire a lui e, forse, anche a parte della sua storia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

