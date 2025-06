Maltempo e grandine | numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia

Il maltempo e la grandine hanno sconvolto la provincia di Sondrio, con numerosi interventi dei vigili del fuoco mentre temporali e piogge intense si abbattavano su Valtellina e Valchiavenna. La scena si ripete spesso in queste stagioni, mettendo alla prova cittadini e forze dell’ordine. Un episodio che sottolinea l'importanza della preparazione e della solidarietà nel fronteggiare eventi meteorologici estremi. La situazione rimane sotto stretta osservazione, pronti a intervenire ove necessario.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, la provincia di Sondrio è stata interessata da un peggioramento delle condizioni meteo, con temporali, forti piogge e anche grandine in molte località di Valtellina e Valchiavenna. Numerosi interventi Sono stati circa una decina gli interventi dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Maltempo e grandine: numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia

In questa notizia si parla di: interventi - grandine - numerosi - provincia

? Una grandinata senza precedenti si è abbattuta sulla mia Altivole (TV) e numerosi paesi limitrofi. I chicchi di grandine non lasciano dubbi: e’ stata una tempesta di rara violenza. Sono vicina a tutti i cittadini e alle imprese colpiti da questa perturbazione e ch Vai su Facebook

Maltempo e grandine: numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia; Grandine e pioggia flagellano i paesi etnei, decine di interventi di soccorso; VIDEO | Shelf cloud investe la provincia di Arezzo: fulmini, grandine, danni.

Grandine e maltempo, gli interventi di soccorso nel catanese – FOTO - CATANIA – Una grandinata e condizioni meteo avverse hanno interessato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio la provincia ... Scrive livesicilia.it

Maltempo, Torino di nuovo flagellata dalla grandine. Decine di interventi anche in provincia - Circolazione difficile in via Onorato Vigliani, sempre per allagamenti. Segnala tg.la7.it

Maltempo Torino, allagamenti e chicchi di grandine grossi come palle da golf - Video - I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per alberi pericolanti e danni da maltempo in genere. Scrive msn.com