Malore sulla cupola della basilica ma la barella non passa | intervengono i vigili del fuoco con l' autoscala

Un'emergenza che ha messo a dura prova i soccorritori, costretti a intervenire con l'auto scala dei vigili del fuoco per salvare un turista di 76 anni colto da malore sulla cupola della basilica di Santa Maria Assunta a Carignano. La difficoltà nel far passare la barella ha richiesto interventi d'urgenza e ingegno, dimostrando ancora una volta come il coraggio e la professionalità siano essenziali in situazioni critiche.

Emergenza in chiesa a Carignano, sabato mattina, quando un uomo di 76 anni in visita alla cupola della basilica di Santa Maria Assunta¬†ha avuto un malore e non era pi√Ļ in grado di scendere. Un problema non da poco perch√©, a¬†causa delle limitate dimensioni della scala di accesso, era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Malore sulla cupola della basilica, ma la barella non passa: intervengono i vigili del fuoco con l'autoscala

