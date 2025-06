Malore sulla cupola della basilica ma la barella non passa | intervengono i vigili del fuoco con l' autoscala

Un'emergenza che ha richiesto interventi immediati e strategici. Sabato mattina, a Carignano, un uomo di 76 anni colto da malore sulla cupola della Basilica di Santa Maria Assunta ha messo in allarme l'intera comunità. Con la barella bloccata e le scale troppo strette, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala, dimostrando ancora una volta professionalità e tempestività di fronte a situazioni critiche. La vicenda si conclude con un lieto fine, grazie alla pronta risposta delle forze dell’ordine.

Questa mattina, un uomo in visita alla cupola della Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, ha avuto un malore e non era più in grado di scendere. A causa delle limitate dimensioni della scala di accesso, risultava impossibile utilizzare la barella.

