Malore mentre fa il bagno Aretina in rianimazione La vacanza diventa dramma

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in un incubo per una turista aretina di 55 anni, colpita da un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia del Lido di Pomposa. La sua vita ha rischiato di cambiare in un istante, ma il tempestivo intervento dei bagnini e dei soccorsi ha evitato il peggio. La vacanza si conclude con un dramma, lasciando tutti in apprensione e speranza.

COMACCHIO (Ferrara) Un’aretina in rianimazione dopo un malore in mare. Momenti di grande apprensione ieri mattina sulla spiaggia del Lido di Pomposa, in provincia di Ferrara, quando una turista di 55 anni di Arezzo è stata colpita da un malore. La donna, che si trovava in vacanza con un gruppo di amici, ha perso i sensi mentre passeggiava sulla riva, rischiando di annegare. Erano da poco passate le 11 quando la turista aretina si è sentita male e si è accasciata sulla battigia, dove l’acqua del mare lambiva la sabbia. La scena ha destato l’attenzione dei presenti, che hanno subito allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore mentre fa il bagno. Aretina in rianimazione. La vacanza diventa dramma

