Malore in vacanza soccorsa in spiaggia e ricoverata in ospedale

Un'improvvisa emergenza in spiaggia scuote il Lido di Pomposa: una donna di Arezzo ha accusato un malore mentre era in vacanza e, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Ora, ricoverata in Rianimazione all'ospedale del Delta di Lagosanto, la sua situazione resta sotto stretta sorveglianza. Un episodio che ricorda l'importanza della prontezza nei momenti di emergenza in vacanza.

Una donna originaria di Arezzo ha accusato un malore mentre si trovava in villeggiatura al Lido di Pomposa, dopo essere stata soccorsa, è attualmente ricoverata in Rianimazione all'ospedale del Delta di Lagosanto, dove i medici mantengono la prognosi riservata. L'episodio, riportato da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Malore in vacanza, soccorsa in spiaggia e ricoverata in ospedale

In questa notizia si parla di: malore - soccorsa - ricoverata - ospedale

Neonata colta da malore: smette di respirare mentre è per strada con la mamma e il fratellino. Soccorsa da una passante e ricoverata - Grande apprensione a Cadoneghe (Padova) per un grave incidente che ha coinvolto una neonata. Oggi, 14 maggio, la piccola, mentre si trovava per strada con la madre e il fratellino, ha smesso di respirare improvvisamente.

Una ragazza di 25 anni, Giorgia Marino, mamma di una bimba di cinque anni, è morta domenica in ospedale a Torino dov'era ricoverata in seguito a un incidente in moto avvenuto dieci giorni prima. La famiglia, tutelata dall'avvocato Alessandro Dimauro, ha p Vai su Facebook

Malore in vacanza, soccorsa in spiaggia e ricoverata in ospedale; Neonata colta da malore: smette di respirare mentre è per strada con la mamma e il fratellino. Soccorsa da una; ?? Malore a scuola, paura in Brianza: soccorsa giovane studentessa.

Elisoccorso a Barzio per un malore, 67enne ricoverato in gravi condizioni - L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, sabato Allertati anche l’ambulanza del Soccorso Bellanese e i tecnici del Soccorso Alpino BARZIO – Dopo l’intervento dell’elisoccorso di Como sull’inciden ... Come scrive msn.com

Malore in spiaggia, un'aretina è grave in ospedale - La donna, 55 anni, è stata soccorsa in una località balneare del ferrarese dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Segnala arezzonotizie.it

Malore in riva, turista toscana rianimata davanti ai bagnanti - Immediati i soccorsi, ora è in ospedale in prognosi riservata all’ospedale del Delta ... Lo riporta msn.com