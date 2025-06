Malore in vacanza morta campionessa azzura di volley Barbara Siciliano

È morta improvvisamente all’età di 52 anni Barbara Siciliano, ex pallavolista della Nazionale italiana originaria di Sanremo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore in vacanza, morta campionessa azzura di volley Barbara Siciliano

