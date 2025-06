Malore in strada uomo soccorso da carabinieri e polizia

Una scena di immediato intervento, dove i carabinieri e la polizia sono intervenuti tempestivamente per soccorrere un extracomunitario colto da malore vicino alla stazione. L’uomo, incapace di reggersi in piedi, è stato aiutato da un suo connazionale che ha cercato di condurlo in un centro di assistenza di fronte alla villetta Royal. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando l'importanza delle reti di supporto e del pronto intervento.

🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Malore in strada, uomo soccorso da carabinieri e polizia

