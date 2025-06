Malore in spiaggia un' aretina è grave in ospedale

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in emergenza per un'aretina di 232 anni, colpita da un malore improvviso mentre trascorreva la sua vacanza al Lido di Pomposa. Attualmente in rianimazione all’ospedale del Delta di Lagosanto, i medici sono in attesa di capire l’evolversi delle sue condizioni. La notizia, che ha scosso la comunità locale, evidenzia quanto la salute possa cambiare in un istante e invita alla prudenza anche in momenti di relax.

Una donna aretina ha accusato un malore mentre si trovava in villeggiatura al Lido di Pomposa, nel ferrarese. Adesso è ricoverata in rianimazione all'ospedale del Delta di Lagosanto, dove i medici mantengono la prognosi riservata. I fatti risalgono a ieri, 13 giugno. Erano da poco passate le 11. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Malore in spiaggia, un'aretina è grave in ospedale

In questa notizia si parla di: malore - aretina - ospedale - spiaggia

Malore mentre fa il bagno. Aretina in rianimazione. La vacanza diventa dramma - Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in un incubo per una turista aretina di 55 anni, colpita da un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia del Lido di Pomposa.

Malore mentre fa il bagno. Aretina in rianimazione. La vacanza diventa dramma; Malore in riva, turista toscana rianimata davanti ai bagnanti; Colta da un malore mentre passeggia in riva al mare: turista aretina in rianimazione.

Malore mentre fa il bagno. Aretina in rianimazione. La vacanza diventa dramma - Ha perso i sensi mentre passeggiava sulla riva e ha rischiato di annegare. Si legge su msn.com

Malore in riva, turista toscana rianimata davanti ai bagnanti - Immediati i soccorsi, ora è in ospedale in prognosi riservata all’ospedale del Delta ... Lo riporta msn.com

Paura a Cala Violina: malore in mare, 47enne portato in ospedale in elicottero - I primi soccorsi sono arrivati grazie alla prontezza delle persone presenti sulla spiaggia. Si legge su msn.com