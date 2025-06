Malore in riva turista toscana rianimata davanti ai bagnanti

Una tranquilla giornata in spiaggia si è trasformata in un attimo in un momento di panico, quando una turista aretina di 55 anni si è improvvisamente sentita male e ha perso conoscenza. La prontezza dei bagnanti e dei soccorritori ha permesso di rianimarla sul posto, evitando un tragico epilogo. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la reattività e la preparazione in situazioni di emergenza in spiaggia.

Comacchio (Ferrara), 14 giugno 2025 – Turista aretina si sente male, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, è grave ma non in pericolo di vita. Tanta paura in spiaggia, dove si è sfiorata una tragedia ai lidi ferraresi. Nella mattinata di ieri, poco prima delle 11, sulla spiaggia del lido di Pomposa, una turista di 55 anni di Arezzo, mentre tranquillamente passeggiava, ad un tratto si è sentita male ed è svenuta. La donna è poi caduta a terra nella parte del bagnasciuga, a pochi passi dal mare. I presenti, accortisi e spaventati di quanto successo, hanno chiamato subito i soccorsi. Da capire se si sia trattato di un malore o una crisi epilettica, sul posto è arrivato prontamente il personale sanitario del Suem, che ha raggiunto la spiaggia con un’ambulanza e auto medica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore in riva, turista toscana rianimata davanti ai bagnanti

