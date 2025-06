Malore improvviso mentre scende dall' auto | portato d' urgenza in ospedale

Un momento di paura e incertezza ha colpito Castelcovati nel tardo pomeriggio di venerdì, quando un uomo di 74 anni ha avuto un malore improvviso mentre scendeva dalla sua auto in via Fiume Po, vicino al Parco dei Puffi. Immediatamente soccorso e portato d’urgenza in ospedale, l’intera comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in una pronta ripresa e ricordando l’importanza di prestare attenzione ai segnali del nostro corpo.

Attimi drammatici nel tardo pomeriggio di venerdì a Castelcovati, dove un uomo di 74 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in via Fiume Po, nei pressi del Parco dei Puffi. Secondo quanto rilevato dalla Polizia Locale, il 74enne stava aprendo la portiera della sua auto.

