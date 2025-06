Malore durante l’immersione parte l’inchiesta sul diving La Procura indaga su 2 persone

Un tragico incidente scuote il mondo dello diving nel cuore del Monte Argentario: durante un'immersione a circa 18 metri di profondità, Alessandro Artusi, 51 anni, ha perso la vita a causa di un improvviso malore. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il suo destino è stato fatale. La procura di Grosseto ha aperto un’indagine, iscrivendo due persone nel registro degli indagati, per fare luce sulle cause di questa drammatica fatalità.

Monte Argentario (Grosseto), 14 giugno 2025 – Si era sentito male durante un’ immersione nello specchio di mare di fronte a Monte Argentario, mentre si trovava a circa 18 metri di profondità. Ad ucciderlo un malore, nonostante la macchina dei soccorsi si fosse messa in moto subito per tentare di salvargli la vita. Per la morte di Alessandro Artusi, pratese di 51 anni, la Procura di Grosseto ha iscritto due persone nel registro degli indagati: la titolare del diving che aveva organizzato l’immersione e un aiuto istruttore. Era il 10 maggio scorso quando, nella ’parete’ dell’Argentarola, è accaduto il dramma. 🔗 Leggi su Lanazione.it