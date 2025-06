Malcolm in the middle | il revival e il ruolo di dewey dopo 19 anni

sorpresa emozionante per i fan, portando nuova energia alla famiglia di Malcolm. Dopo 19 anni, Dewey torna al centro della scena, offrendo un mix di nostalgia e innovazione. La serie promette di catturare l'essenza originale mentre introduce elementi freschi, facendo sognare sia i nostalgici che le nuove generazioni. Il ritorno di Dewey, interpretato da un nuovo volto, segna un capitolo intrigante che non vediamo l'ora di scoprire.

Il reboot di Malcolm in the Middle, celebre sitcom degli anni 2000, sta attirando l’attenzione dei fan di tutto il mondo. La produzione prevede una miniserie composta da quattro episodi su Disney+, con la partecipazione di gran parte del cast originale, escluso però uno dei personaggi principali. La presenza di attori come Bryan Cranston e Frankie Muniz garantisce un ritorno alle origini, mentre il nuovo interprete di Dewey si presenta come una scelta interessante per mantenere viva la memoria della serie. il cast e le novità del reboot. gli attori principali confermati nel revival. Nel nuovo progetto, i protagonisti storici della serie originale sono pronti a riprendere i loro ruoli iconici: Bryan Cranston interpreterà nuovamente Hal, il padre esilarante, e Jane Maczmarek vestirà i panni di Lois, la madre severa ma affettuosa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Malcolm in the middle: il revival e il ruolo di dewey dopo 19 anni

