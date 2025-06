Makiobo si presenta alla Juve | Nuova squadra nuovi obiettivi stessa fame Felice di firmare con questo grande club – FOTO

Grady Makiobo si presenta con entusiasmo alla Juventus, pronto a vivere una nuova avventura nel cuore della Serie C con la Juventus Next Gen. Condividendo il suo primo messaggio social, il centrocampista belga ha già conquistato i tifosi bianconeri, rinnovando la sua fame di successo e l’amore per il calcio. La Juventus, un club che punta sempre in alto, trova in lui un nuovo protagonista da seguire con passione e fiducia.

Makiobo si presenta alla Juve: il primo messaggio sui social da nuovo calciatore bianconero. La FOTO. Il nuovo acquisto della Juventus Next Gen, Grady Makiobo si è presentato ai tifosi bianconeri tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il nuovo centrocampista ritroverà alcuni suoi connazionali belga come Grelaud e Keutgen che conosce bene Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grady Makiobo (@makiobo86) PAROLE – «Felice di firmare con questo grande club, grazie a Dio per questo nuovo capitolo. Nuova squadra, nuovi obiettivi, stessa fame». L’INTERVISTA ALLA SCOPERTA DI GRADY MAKIOBO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Makiobo si presenta alla Juve: «Nuova squadra, nuovi obiettivi, stessa fame. Felice di firmare con questo grande club» – FOTO

La Juventus ha messo a segno due colpi di mercato per il futuro: due classe 2007 che negli ultimi anni hanno catturato l'attenzione degli scout di mezza Europa. - Grady Makiobo: difensore in arrivo dal Bruges; - Leo Bamballi: terzino destro in arrivo da Lione.

