Makiobo Juve ufficiale l’arrivo del centrocampista classe 2007 | giocherà con la Next Gen Il comunicato e tutti i dettagli

La Juventus rafforza il suo settore giovanile con un nuovo talento: Grady Makiobo, centrocampista classe 2007 proveniente dal Club Brugge, è ufficialmente entrato a far parte della Next Gen. Con un contratto fino al 2028, il giovane promettente farà il suo debutto in campo e si prepara a scrivere pagine importanti della storia bianconera. Scopriamo tutti i dettagli di questo affascinante nuovo acquisto.

Makiobo Juve, ufficiale l'arrivo del centrocampista classe 2007: tutti i dettagli sul nuovo acquisto. È ufficiale il nuovo colpo della Juventus Next Gen. Grady Makiobo, centrocampista classe 2007, arriva dal Club Brugge e firma un contratto fino al 2028. COMUNICATO – «Nuovo arrivo in casa Juventus Next Gen: la squadra bianconera mette sotto contratto Grady Makiobo, classe 2007 del Club Brugge, fino al 30 giugno 2028. Centrocampista di nazionalità belga, diventato maggiorenne poche settimane fa, Makiobo ha giocato in questa stagione complessivamente 19 gare con la squadra Primavera del Club Brugge, realizzando quattro reti nel campionato U18 Elite 1 e facendo nei mesi scorsi il suo esordio sia in UEFA Youth League che con la Nazionale belga U18.

