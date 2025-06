Makiobo Juve il nuovo colpo raccontato da Maluka | Duttile tecnico e leader | ecco che tipo di giocatore è I bianconeri sono la scelta migliore per lui – ESCLUSIVA

La Juventus scommette sul talento di Grady Makiobo, il nuovo gioiello belga raccontato in esclusiva da Juventusnews24. Duttile e leader, il giovane classe 2007 si prepara a indossare la maglia bianconera, portando freschezza e prospettive ambiziose. La sua versatilità e il potenziale sono le chiavi per il futuro dei bianconeri, che hanno scelto il ragazzo giusto per consolidare il loro progetto vincente. Ma cosa rende Makiobo così speciale? Scopriamolo insieme.

di Nicolò Corradino Makiobo Juve, il nuovo colpo raccontato dal Belgio in esclusiva per : tutte le dichiarazioni sul talento belga. La Juve batte un colpo in prospettiva: Grady Makiobo sarà un nuovo giocatore bianconero. Un acquisto, quello del classe 2007, per la Juventus Next Gen anche se si capirà nei prossimi mesi se inizierà l’ambientamento a Torino con la Juve Primavera. Un giocatore interessante che arriva dal Club Brugge e che ha voluto conoscere meglio sia dentro che fuori dal campo intervistando in esclusiva Mbani Maluka proprietario e allenatore della Maluka Football, centro di allenamento specializzato per giovani talenti e professionisti, dove il ragazzo si è spesso allenato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Makiobo Juve, il nuovo colpo raccontato da Maluka: «Duttile, tecnico e leader: ecco che tipo di giocatore è. I bianconeri sono la scelta migliore per lui» – ESCLUSIVA

