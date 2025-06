magi cavalca il pride per attaccare meloni e trump ma tace sui paesi dove i gay vengono impiccati

Il Pride di Roma si trasforma in un palcoscenico politico, ma a quale prezzo? Mentre alcuni cavalcano l’onda dell’indignazione contro leader come Meloni, Trump, Orban e Netanyahu, altre realtà vengono completamente ignorate. È il caso dei Paesi arabi, dove l’omosessualità viene ancora punita severamente, spesso con impiccagioni. Questa contraddizione solleva domande cruciali sulla coerenza e sui valori che vogliamo promuovere.

Il Pride che sfila per Roma diventa l'occasione per accusare Meloni, Trump, Orban, Netanyahu. Invece che una giornata di festa per celebrare legittimamente un orgoglio, la manifestazione diventa l'occasione per accusare i leader di Paesi occidentali dove, e non è un inciso, i diritti dei gay vengono rispettati. Difendendo, invece, quei Paesi arabi in cui l'omosessualità è considerata una blasfemia e viene severamente punita. Tra i protagonisti dei carri il solito Riccardo Magi, deputato di + Europa. Magi contro Orban, Meloni e Trump e il silenzio sugli arabi. "È oggi più che mai importante essere al Pride nel momento in cui nel mondo ci sono autocrazie, democrazie illiberali, regimi fondamentalisti che colpiscono i diritti civili e le libertà individuali in Ungheria, come in Russia e come negli Stati Uniti di Trump, dove alcune parole, come gay, sono vietate nei siti istituzionali.