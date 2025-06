Madri detenute e bambini all’ICAM di Lauro | una realtà che interpella coscienze e istituzioni

L'ICAM di Lauro, cuore di una realtà complessa e delicata, ha vissuto settimane di incertezza e riflessione. La chiusura temporanea, seguita poi dalla riapertura a fine maggio, ha sollevato interrogativi tra istituzioni e cittadini. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale discutere di diritti, tutela e umanità nel sistema penitenziario italiano. È un'occasione per sensibilizzare sul valore della dignità umana, specialmente quando si tratta di madri e bambini coinvolti in questa difficile realtà.

L'ICAM di Lauro è stato chiuso il 24 febbraio 2025 e tre detenute sono state trasferite, una all' ICAM di Milano, due all' ICAM di Venezia. A fine maggio, poi, è stato riaperto. Nessun decreto ufficiale di chiusura: i dubbi del Parlamento In un'interrogazione del senatore Ivan Scalfarotto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Madri detenute e bambini all’ICAM di Lauro: una realtà che interpella coscienze e istituzioni

