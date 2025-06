Madre scende in strada a Bolzano per difendere la figlia dall' ex compagno 27enne arrestato

In un gesto di coraggio e determinazione, una madre a Bolzano ha deciso di scendere in strada per proteggere la figlia da un ex compagno violento, portando all’arresto del 27enne. Un episodio che evidenzia come il senso di famiglia e la tutela dei propri cari possano spingere a azioni straordinarie. La vicenda riaccende l’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere e sull’importanza delle misure di sicurezza.

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Bolzano per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

