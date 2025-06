Madre e figlia morte nuova foto di Rexal Ford con la bambina in braccio il 5 giugno | fermato perché la bimba piangeva

Una foto emersa recentemente mostra Rexal Ford, il 46enne americano coinvolto nel tragico caso di Villa Pamphili, mentre tiene in braccio una bambina piangente, risalente al 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi. Questo scatto solleva molte domande sulla sua relazione con la piccola e i momenti precedenti alla tragica scoperta. La vicenda si infittisce di nuovi dettagli che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l' omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi. A diffondere lo scatto che ritrae l'uomo in pantaloncini, maglietta e cappellino con la bimba.

