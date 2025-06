Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphili | Rexal Ford fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno

Una tragedia sconvolgente scuote Villa Pamphili, dove madre e figlia sono state trovate senza vita in circostanze drammatiche. Rexal Ford, immortalato con la neonata tra le braccia il 5 giugno, ha destato sospetti e domande che ancora cercano risposte convincenti. La vicenda si dipana tra mistero e dolore, lasciando un senso di inquietudine che richiede chiarezza e giustizia. Tante le risposte, stavolta convincenti, che ancora...

Con la mamma della bimba già morta da giorni, lui girava ancora tenendo la neonata in braccio ma senza riuscire a consolarla. Tanto che qualcuno gli aveva scattato una foto allertando gli agenti: a loro aveva detto di essere il padre. Due giorni dopo sono stati trovati il cadavere della piccola e quello di sua madre, nel parco sotto una siepe. Sono tante le risposte, stavolta convincenti, che ancora. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphili: Rexal Ford fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno

Investita fuori dall'asilo, bimba di 5 anni è gravissima: choc davanti alla madre - Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cellatica, nel Bresciano, quando una bimba di cinque anni è stata investita da un'auto mentre si trovava con la madre all'uscita dell'asilo.

