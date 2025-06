Macron | ‘pronti a difendere Israele’ Iran | ‘attacchiamo le vostre basi’

In un momento di crescente tensione mediorientale, le parole di Macron risuonano come un messaggio chiaro e deciso: la Francia è pronta a proteggere Israele in caso di escalation. La sua disponibilità a intervenire si inserisce in un quadro internazionale delicato, dove alleanze e strategia militare si intrecciano. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse sul palcoscenico globale?

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto stasera in una conferenza stampa che Parigi "parteciperà ad operazioni di protezione e difesa di Israele" nel caso di rappresaglie condotte da Teheran, se sarà "in situazione di farlo": "Ho dato la mia disponibilità a Israele", ha annunciato. "Al contrario – ha aggiunto – non penso in nessun.

Macron critica Israele: tensioni con Netanyahu sulla questione Gaza - Il presidente francese Emmanuel Macron ha destato polemiche criticando Israele sulla situazione a Gaza, sollevando tensioni con Netanyahu.

Sfugge forse a sire Macron che difendere Israele che attacca l'Iran significa schierarsi contro l'Iran e supportare le nefande politiche di Netanyahu? Vai su X

È finita così, con Greta Thunberg caricata su un aereo per la Svezia, con scalo a Parigi, ed espulsa da Israele, dopo un blitz in acque internazionali al di fuori di ogni legalità e diritto, nel silenzio complice di (quasi) tutto il mondo. Con le uniche eccezioni, tanto Vai su Facebook

