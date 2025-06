Maceratese | addio a Matteo Nicolosi il difensore lascia dopo due stagioni e mezzo

La Maceratese dice addio a Matteo Nicolosi, il difensore che ha scritto pagine importanti nel suo percorso biancorosso. Dopo due stagioni e mezzo, tra impegno sul campo e ruoli di leadership, si conclude un capitolo significativo della sua carriera in rossoblĂą. La decisione deriva da esigenze lavorative che lo portano a lasciare la squadra, segnando un momento di riflessione e di nuovo inizio per tutti. La maglia biancorossa rimarrĂ sempre parte della sua storia.

La Maceratese saluta Matteo Nicolosi, il difensore non farĂ parte della Maceratese. Una scelta quasi inevitabile considerando che il prossimo anno i giocatori sosterranno un allenamento mattutino il mercoledì e Nicolosi è impegnato con il lavoro. Si chiude così dopo due stagioni e mezzo il periodo in cui il giocatore ha indossato la maglia biancorossa in un percorso in cui è stato anche vice capitano, ma soprattutto tra i protagonisti della promozione in serie D. Nella sua permanenza non sono mancati i periodi difficili ma poi sono seguite grandi soddisfazioni, come quella vissuta ad Ancona in occasione dello spareggio contro il K Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net