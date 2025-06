Maccarese Spa | un secolo di storia

Un momento di grande orgoglio e storia, dove tradizione e innovazione si sono incontrate in un’occasione unica. Maccarese S.p.A., simbolo di eccellenza agricola, ha celebrato un secolo di passione, dedizione e successi. Tra rievocazioni, testimonianze e emozioni condivise, questa serata ha rafforzato il legame tra passato, presente e futuro dell’azienda, lasciando una traccia indelebile nel cuore di tutti i presenti. Un secolo di storia che continuerà a scrivere pagine straordinarie.

Fiumicino, 14 giugno 2025 – Nello scenario suggestivo del Castello San Giorgio, l’azienda agricola Maccarese S.p.A. ha celebrato i suoi primi 100 anni di attività, accogliendo più di 600 persone t ra dipendenti, ex lavoratori, mezzadri, residenti e rappresentanti delle istituzioni. L’atmosfera è stata solenne fin dall’apertura della serata, scandita dalle note dell’Inno nazionale eseguito dal coro di bambini “Sette Note Romane”. Un momento carico di emozione che ha dato il via alla cerimonia ufficiale, segnata da discorsi, ricordi e riflessioni sul valore di un’impresa che ha saputo attraversare la storia d’Italia restando ancorata alla sua missione agricola, ma sempre in dialogo con l’innovazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it