Ma quale dietro front sui parcheggi Conti alla mano hanno tolto 7 euro

Ma quale dietro front? Conti alla mano, hanno tolto ben 7 euro! Dopo l’annuncio della giunta Serfilippi sulla riduzione dell’abbonamento per i parcheggi estivi nelle zone di mare, arriva la replica di Lea Longhini, che smonta quella che il sindaco definisce una “decisione lungimirante”. La residente della Sassonia sottolinea come, in realtà, si tratti solo di un’operazione di facciata. Ma cosa significa davvero questa mossa per i cittadini e il turismo locale?

di Tiziana Petrelli Dopo l’annuncio della giunta Serfilippi sulla riduzione dell’abbonamento per i parcheggi estivi nelle zone di mare, da 100 a 50 euro, arriva la dura replica di una residente della Sassonia, Lea Longhini, che smonta quella che per il sindaco è stata una decisione "lungimirante". "La chiamano retromarcia – sbotta Longhini – ma è solo un’operazione di facciata. Hanno ridotto il costo, sì, ma hanno anche tagliato il periodo di validità: da tre mesi e mezzo a due. Se facciamo una semplice proporzione, i 100 euro previsti prima dal 1° giugno al 15 settembre sarebbero pari a 57 euro per il periodo ora concesso, dal 1° luglio al 31 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ma quale dietro front sui parcheggi. Conti alla mano, hanno tolto 7 euro"

In questa notizia si parla di: euro - parcheggi - dietro - front

Nove milioni di euro per nuovi parcheggi nei comuni del Lazio (ma non a Viterbo) - Nove milioni di euro per rinnovare la mobilità nel Lazio, ma Viterbo resta a bocca asciutta. Mentre i comuni circostanti si preparano a investimenti strategici in parcheggi, l'assenza della Tuscia solleva interrogativi sul futuro della sua viabilità.

“Ecco i parcheggiatori che controllano la sosta auto fuori ai locali. Qui #CastelVoturno” Vai su Facebook

Ma quale dietro front sui parcheggi. Conti alla mano, hanno tolto 7 euro; Il sindaco di Chieri: “Sbagliato aumentare il costo dei parcheggi: annullo le nuove tariffe”; Salerno: parcheggi in centro e doppio pass, dopo la rivolta il dietro front del Comune.

"Ma quale dietro front sui parcheggi. Conti alla mano, hanno tolto 7 euro" - Ancora polemiche sul costo degli abbonamenti per residenti, passati da 30 a 100 e infine a 50 euro. Da msn.com

Parcheggi a Macerata, dietrofront del Comune sugli aumenti nella zona ospedale - Ad annunciare il dietrofront sul fronte aumenti dei parcheggi in zona ospedale è il sindaco Sandro Parcaroli. Lo riporta corriereadriatico.it

Marcia indietro sugli abbonamenti per i parcheggi nelle zone mare. Non costeranno più 100 ma 50 euro - Marcia indietro sugli abbonamenti stagionali per i parcheggi nelle zone mare di Lido, Sassonia, Gimarra, Metaurilia, Torrette e Ponte ... Secondo msn.com