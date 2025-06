Ma che bella festa! Cantù torna in Serie A, riportando entusiasmo e passione nel cuore del basket italiano. Dopo quattro anni di attesa, la storica squadra brianzola si riconferma tra le grandi, regalando emozioni a tifosi e appassionati. La finale, conclusa 3-0 a Rimini, segna un nuovo capitolo di successo per l’Acqua San Bernardo. Il futuro è luminoso, anche se l’eventuale riapertura della nuova Arena potrebbe aprire ancora più grandi possibilità.

