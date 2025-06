MORenzi | due Stati Israele-Palestina e un Iran libero da dittatura ayatollah

In un contesto globale segnato da tensioni e instabilità, Matteo Renzi mette in luce la necessità di rafforzare i principi fondamentali per un futuro più stabile. Dalla scena di Rapallo, il leader di Italia Viva richiama l’attenzione sull'importanza di un’Europa forte e di una leadership capace di sostenere il dialogo e la pace tra Israele, Palestina e Iran. È ora di agire con decisione per costruire un mondo più giusto e sicuro.

Rapallo (Genova), 14 giu. (askanews) – “Vedo un’Europa debole, un’Italia debolissima e vedo anche una mancanza di leadership da parte delle potenze che dovrebbero oggi giocare un ruolo diverso. Noi richiamiamo è il principio dei due Stati e dei due popoli per quello che riguarda Israele e Palestina e di un Iran che sia finalmente libero dalla dittatura degli ayatollah”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rapallo (Genova) per il convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. “In questo nuovo disordine mondiale che caratterizza ormai il pianeta da qualche anno, oggi la guerra Israele-Iran è una guerra che costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione”, ha detto Renzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

