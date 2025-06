Lutto per il principe William il suo caro amico Sanjay Kapur ha ingoiato un’ape ed è morto durante una partita di polo

Un tragico episodio scuote il mondo della nobiltà e dello sport: Sanjay Kapur, stimato amico del principe William e imprenditore indiano, ha perso la vita durante una partita di polo a Windsor, ingoiando un’ape che gli ha provocato uno shock anafilattico fatale. Un dramma improvviso che ricorda quanto possa essere fragile la vita, anche nelle sue circostanze più inaspettate. La vicenda ci invita a riflettere sulla vulnerabilità e l’imprevedibilità degli eventi.

Stava giocando a polo “quando ha ingoiato un’ape”. Sanjay Kapur, amico del principe William e imprenditore indiano, è morto così, quando l’insetto lo ha punto dentro la bocca causando uno shock anafilattico con successivo arresto cardiaco. Lo riportano i media britannici (“L’amico del principe William muore dopo aver ingoiato un’ape durante una partita di polo a Windsor “, il titolo di People ). L’incidente mortale è accaduto il 12 giugno e a confermare la morte di Kapur è stato il circolo di polo dove si trovava, il Guards Polo Club, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: “Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e i Soci del Guards Polo Club sono rimasti sconvolti nell’apprendere che Sunjay Kapur, proprietario della squadra di polo Aureus, è morto dopo essersi sentito male durante una partita allo Smith’s Lawn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lutto per il principe William, il suo caro amico Sanjay Kapur “ha ingoiato un’ape ed è morto” durante una partita di polo

