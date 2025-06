Lutto nel comando dei vigili del fuoco addio a colonnello Luordo

Il comando dei Vigili del Fuoco piange oggi la scomparsa del Colonnello Vincenzo Luordo, figura di spicco e esempio di dedizione. Con oltre 50 anni di servizio al fianco della comunitĂ , ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti. La sua passione e professionalitĂ continueranno a ispirare generazioni di operatori. Un addio affettuoso a un uomo che ha dato tutto per la sicurezza e il bene comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il comando provinciale dei vigili del fuoco è a lutto oggi per la scomparsa, dopo una vita dedicata alla famiglia ed alla professione, dell’Ing. Vincenzo Luordo, Colonnello dei Vigili del Fuoco in quiescenza. Era nato a Salerno l’8 marzo 1951, ed era nel  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1973, svolgendo servizio presso i Comandi Provinciali di Catanzaro, Napoli, Potenza, Salerno e scuole Centrali Antincendio di Roma. Circa 40 anni di servizio attivo, ricco di esperienze professionali e di incarichi impegnativi svolti con dedizione e competenza,consentirono di raggiungere il grado di Colonnello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lutto nel comando dei vigili del fuoco, addio a colonnello Luordo

