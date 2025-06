L’urlo di Mancini e Di Francisca contro l’impianto per rifiuti speciali a Jesi | No all’amianto Video

L’ombra di un impianto di rifiuti speciali si staglia sulla città di Jesi, suscitando la ferma opposizione di due grandi sportivi locali: Roberto Mancini ed Elisa Di Francisca. La loro voce si alza contro il progetto di Edison, temendo rischi ambientali e sanitari, e sottolineando l’importanza di preservare il nostro territorio. È un richiamo forte a tutela di un patrimonio che riguarda tutti noi, perché la salute e il futuro di Jesi non sono negoziabili.

Jesi (Ancona), 14 giugno 2025 — Il progetto di Edison è già da tempo annunciato: l’azienda italiana dedicata all’energia, infatti, vorrebbe creare un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali nella zona industriale della Zipa, a Jesi. Una volontà che, nelle ultime ore, è stata criticata anche da due star d’eccezione dello sport come Roberto Mancini ed Elisa Di Francisca, entrambi jesini. Da una parte l’ex attaccante della Sampdoria e ct della Nazionale, dall’altra la schermitrice campionessa olimpica. Mancini e Di Francisca hanno spiegato la loro contrarietà in storie su Instagram a poche ore dalla manifestazione a Jesi contro il progetto di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’urlo di Mancini e Di Francisca contro l’impianto per rifiuti speciali a Jesi: “No all’amianto” / Video

