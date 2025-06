lupetti e coccinelle invadono caltagirone iniziativa scout agesci nel week end

Lupetti e coccinelle invadono Caltagirone con entusiasmo, portando energia e spensieratezza nel cuore della città. L'iniziativa scout Agesci del weekend trasforma i quartieri in un grande campo di avventura, tra giochi, attività educative e incontri di solidarietà. Gli scout, ospitati nel Palasport “Don Pino Puglisi” e nelle aree messe a disposizione dall’amministrazione, dimostrano che il vero spirito di comunità si rinnova quando si uniscono passione e impegno. Qui, i giovani protagonisti stanno scrivendo una pagina indimenticabile di solidarietà e

Gli scout saranno ospitati nel Palasport "Don Pino Puglisi", in via delle Industrie, ma il cuore delle attività sarà nei quartieri e in altri luoghi messi a disposizione dall'amministrazione comunale: Villa Patti, Parco David Sassoli, Giardino dell'Educandato San Luigi e Villino Milazzo.