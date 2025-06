Luoghi del Cuore FAI | la chiesa San Giorgio di Salerno è terza nella classifica regionale

Scopri i tesori nascosti della Campania che conquistano il cuore degli italiani: la Valle dei Mulini di Gragnano, la chiesa di San Giorgio a Salerno, e la Nunziatella a Napoli. Questi luoghi meravigliosi si distinguono per il loro valore storico e culturale, conquistando ogni anno più voti nel censimento "I luoghi del cuore" del FAI. Un patrimonio tutta da scoprire e preservare: investi nel nostro passato per il futuro.

La Valle dei mulini di Gragnano, la chiesa di San Giorgio a Salerno e la scuola militare della Nunziatella con la sua chiesa a Napoli: sono i tre siti della Campania più votati in occasione del dodicesimo censimento de "I luoghi del cuore", promosso dal Fai – Fondo per l'ambiente italiano.

