Luoghi del Cuore Fai Casinò al terzo posto Esulta Bagni di Lucca

Bagni di Lucca celebra un grande traguardo: il Casinò Municipale si piazza al terzo posto in Toscana e conquista il 85° in Italia nella classifica dei Luoghi del Cuore FAI. Un successo frutto della passione e dell’impegno di cittadini e visitatori, che hanno riconosciuto il valore storico e culturale di questa meraviglia. Un risultato che rafforza il nostro desiderio di preservare e valorizzare il patrimonio locale, dimostrando che ogni firma può fare la differenza.

Successo per il Casinò Municipale di Bagni di Lucca nella campagna Luoghi del Cuore FAI: 3° classificato in Toscana e 85° in Italia. È stata pubblicata la classifica definitiva dei Luoghi del Cuore FAI, il censimento biennale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano, nell’ambito del quale i cittadini hanno modo di votare, attraverso la loro firma, siti spesso poco conosciuti che ritengono speciali. In poco più di cinque mesi le firme raccolte a favore del casinò municipale di Bagni di Lucca sono state eccezionalmente migliaia. La candidatura a luogo del "Cuore Fai del Casinò Municipale, la cui candidatura a Luogo del Cuore FAI era stata promossa dal "Comitato Uniti per il Casinò di Bagni di Lucca" e sostenuta dal "Gruppo FAI Media Valle", ha raggiunto un risultato incredibile piazzandosi, come detto, al terzo posto in Toscana e all’ottantacinquesimo posto in Italia per numero di firme raccolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it