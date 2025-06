Lunga e misteriosa struttura in pietra di 11.000 anni nel Mar Baltico scienziati | Era una trappola

Nel cuore del Mar Baltico, a circa 20 metri di profondità davanti alla costa tedesca, emerge una misteriosa struttura in pietra lunga un chilometro, datata a oltre 11.000 anni fa. Gli scienziati sono incuriositi da questa scoperta, sospettando che si tratti di una gigantesca trappola preistorica. Un’indagine approfondita svelerà forse i segreti di questa antica costruzione e il suo scopo nascosto. Continua a leggere e scopri cosa si cela dietro questa enigmatica scoperta.

A circa 20 metri di profondità, innanzi alla costa tedesca del Mar Baltico, è stata scoperta una strana struttura in pietra lunga circa 1 chilometro. Secondo gli scienziati risale all'ultima fase della preistoria, l'Età della pietra del Neolitico. Un nuovo studio cercherà di determinarne l'esatta natura e funzione, ma per gli esperti si tratta molto probabilmente di una gigantesca trappola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

