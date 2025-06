lumini o offerte versamenti anche col pos

per contribuire alle iniziative benefiche della parrocchia, ora è possibile effettuare versamenti e donazioni anche con il POS. Questa innovazione rende più semplice e veloce sostenere le attività religiose e caritative, rispondendo alle esigenze di tutti i fedeli. Un modo pratico e moderno per vivere la fede, senza rinunciare alla comodità dei pagamenti elettronici, rendendo ogni gesto di spiritualità ancora più accessibile e sicuro.

Oggi che sempre più persone preferiscono tenere pochi contanti in tasca e prediligono i pagamenti elettronici, anche in Duomo. ci si adegua. Già da qualche mese, infatti, in cattedrale è iniziata la sperimentazione di uno speciale totem dotato di pos, destinato ai piccoli pagamenti. È collocato accanto all’altare di San Geminiano, dove ogni giorno decine di fedeli passano ad accendere un lumino votivo: per l’acquisto delle candele e dei ceri o semplicemente per lasciare un’offerta, ora non sono più necessarie le monete ma è sufficiente servirsi di questo schermo interattivo (impostato con più lingue), a cui è collegato un pos, in modalità contactless. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it