Luminara di San Ranieri | orari informazioni soste e misure di sicurezza per la festa

Preparati a immergerti nell’incanto della Luminara di San Ranieri a Pisa, un evento che trasforma i Lungarni in un quadro fiammante di luci e tradizione. Con orari, informazioni sulle soste e misure di sicurezza, scopri come vivere questa notte magica in tutta serenità. Ricorda, la magia si accende il 16 giugno: non perdere l’occasione di essere parte di questa tradizione senza tempo!

Pisa, 14 giugno 2025 - Lunedì 16 giugno, vigilia del patrono San Ranieri, torna a Pisa la magia dei 100.000 lumini accesi lungo tutti i due chilometri dei Lungarni. È la festa della Luminara che ogni anno richiama a Pisa migliaia di persone per assistere alla bellezza degli edifici storici illuminati dalle fiammelle a cera in grado di creare un’atmosfera suggestiva e unica. La novità di quest’anno sono le nuove biancherie, realizzate appositamente per uno dei palazzi che si affacciano in piazza Garibaldi e in Lungarno Pacinotti. Giugno Pisano La Luminara rientra nel programma del Giugno Pisano, organizzato dal Comune di Pisa, che comprende un ricco calendario di appuntamenti che come da tradizione avrà i suoi momenti culminanti con la Luminara (lunedì 16 giugno), il Palio di San Ranieri (martedì 17 giugno) e il Gioco del Ponte (sabato 28 giugno). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luminara di San Ranieri: orari, informazioni, soste e misure di sicurezza per la festa

