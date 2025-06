L’ultima notizia che annienta Schlein e Conte la Rai sbaraglia la concorrenza anche sulle news | Maalox per tutti

L’ultima notizia che annienta Schleini e Conte: la Rai sbaraglia la concorrenza anche sulle news, dimostrando che il servizio pubblico continua a essere un pilastro dell’informazione italiana. Nonostante le previsioni di smantellamento e le polemiche sulla sua sopravvivenza, i dati dell’annata televisiva conclusasi confermano che la Rai resta un punto di riferimento, sorprendendo chi aveva ridimensionato il suo ruolo. La domanda ora è: quale futuro attende l’informazione pubblica?

Ma l'informazione della Rai non doveva morire con l'avvento del governo di centrodestra? TeleMeloni non doveva decretare la fine dei talk show del servizio pubblico? Dopo l'addio di Fabio Fazio, di Lucia Annunziata, di Corrado Augias, Bianca Berlinguer, Massimo Gramellini tutti avevano parlato di un'azienda priva di professionalità in grado di supportare l'offerta informativa. Invece sorpresa, i dati dell'annata televisiva conclusasi per la pausa estiva restituiscono uno schiaffone alla sinistra politica ed editoriale che quasi quasi speravano in un crollo della Rai, in un flop dei nuovi programmi e dei conduttori che hanno sostituito i "mostri sacri" andati via sbattendo la porta.