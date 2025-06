Luiss presenta l' Osservatorio sul Rischio Geopolitico

Luiss apre le porte a un nuovo orizzonte di conoscenza con l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico, una piattaforma innovativa dedicata a decifrare le sfide globali in un mondo in continua evoluzione. Situato a Roma, questo centro di analisi si propone di guidare decisori pubblici e privati verso scelte consapevoli e strategiche. Scopri come questa iniziativa possa fare la differenza nel gestire l'incertezza internazionale.

Roma, 14 giu. (askanews) - È stato inaugurato presso la Sala delle Colonne dell'Università Luiss, l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO), una nuova iniziativa scientifica pensata per offrire a decisori pubblici e privati uno strumento avanzato di analisi, prevenzione e gestione del rischio geopolitico in un contesto attuale segnato da una crescente instabilità . Giampiero Massolo, Direttore dell'Osservatorio sul Rischio Geopolitico Luiss, ha dichiarato: "Viviamo in un mondo molto incerto nel quale le variabili geopolitiche influenzano sempre di più, purtroppo in negativo, perché restringono i margini delle decisioni delle istituzioni, delle aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luiss presenta l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico

In questa notizia si parla di: rischio - geopolitico - luiss - osservatorio

ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo in un mondo molto incerto dove le variabili geopolitiche influenzano sempre di più, purtroppo in negativo, le decisioni delle istituzioni e delle aziende e quindi abbiamo pensato con la Luiss, che è l'università di Confindustria qui Vai su Facebook

La Luiss presenta l’Osservatorio sul rischio geopolitico; La Luiss presenta l’Osservatorio sul rischio geopolitico; Luiss presenta l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico | .it.

Luiss presenta l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico - È stato inaugurato presso la Sala delle Colonne dell'Università Luiss, l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO), una nuova iniziativa scientifica pensata per offrire a d ... Scrive libero.it

La Luiss presenta l’Osservatorio sul rischio geopolitico - ROMA (ITALPRESS) – Il sistema internazionale sta attraversando una prolungata fase di transizione e frammentazione, caratterizzata da incertezza strategica e dalla mancanza di un ordine chiaro e condi ... Segnala msn.com

La Luiss inaugura l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO): uno strumento avanzato per l'analisi e la gestione delle crisi globali - ROMA – In un contesto globale sempre più caratterizzato da instabilità e conflittualità, la Luiss Guido Carli presenta l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO). Lo riporta giornaledipuglia.com