Luisa Fantasia uccisa 50 anni fa dalla ' ndrangheta | Foggia attende lo status di ‘vittima di mafia’ per dedicarle uno spazio

Foggia, un’ingiusta perdita che ancora oggi riecheggia nel cuore della comunità. A cinquant’anni dall’omicidio di Luisa Fantasia, la prima vittima trasversale di mafia, il suo ricordo si fa sentire forte e chiaro. La sua storia merita di essere ricordata e onorata, affinché nessuno dimentichi il prezzo della violenza e l’importanza di contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Foggia attende con speranza lo status di vittima di mafia per dedicarle il giusto spazio e memoria.

Sono passati 50 anni dall’omicidio di Luisa Fantasia, prima vittima trasversale di mafia. Oggi, 14 giugno, ricorre l’anniversario della sua morte per mano della ‘ndrangheta. Nata a San Severo il 12 aprile 1943, Luisa Fantasia fu barbaramente assassinata mentre era a casa, al quartiere Baggio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Luisa Fantasia uccisa 50 anni fa dalla 'ndrangheta: Foggia attende lo status di ‘vittima di mafia’ per dedicarle uno spazio

14 giugno, blog "Today" di Pablo Dell'Osa: oggi, ma nel 1975, a Milano, Abramo Leone, di 17 anni, e Biagio Iaquinta, di 23, presumibilmente picciotti legati alla ‘Ndrangheta, uccidevano con un coltello da sub Luisa Fantasia #notiziestoriche #storie Vai su Facebook

