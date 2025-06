L’Ucraina contropartita del domino iraniano?

L’orizzonte geopolitico si trasforma sotto i nostri occhi, tra strategie audaci e alleanze sfidanti. L’Ucraina si presenta come la contropartita in un domino iraniano, mentre le mosse di Netanyahu scuotono il Medio Oriente, ricomponendo gli equilibri globali. In questo scenario complesso, ogni mossa diventa un gesto di potere e determinazione. Scopriamo insieme come questi eventi plasmeranno il futuro del nostro mondo.

"Non son più re, son Dio"Nabucco, parte II La mossa del cavallo di Bibi Netanyahu sconvolge il Medio Oriente, ricompatta l'Occidente e restituisce Israele.

