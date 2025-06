Lucchese sfuma l’intesa col Ghiviborgo Rossoneri verso l’Eccellenza

La speranza di un'inedita collaborazione tra Lucchese e Ghiviborgo si spegne definitivamente, aprendo le porte all'eccellenza per i rossoneri. Dopo settimane di trattative condotte da Fabrizio Capaccioli, l’accordo con la società della Mediavalle è sfumato, lasciando il team pronto a scrivere un nuovo capitolo nel proprio cammino. Ma quali sono le conseguenze di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Lucca, 14 giugno 2025 – E’ definitivamente saltata la possibilità di accordo con il Ghiviborgo. La trattativa con la società della Mediavalle era stata portata avanti da Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato della Asacert Assesment and Certification spa. Si tratta di una società che si occupa di certificazioni aziendali e possiede la Green Building Solution srl che opera nel campo immobiliare, con sede a Milano. E proprio per mano di Capaccioli arriva una nota, che conferma che la trattativa con il Ghiviborgo della famiglia Remaschi è definitivamente saltata. "Sfumata l'occasione di rilancio del calcio a Lucca, nonostante l'impegno concreto e la piena disponibilità dimostrata da Asacert Sb Spa, ente di ispezione, certificazione, valutazione e formazione con numerosi accreditamenti in Italia e all'estero, per l'acquisizione del titolo sportivo di una società , proprio al fine di favorire un percorso di rilancio, che avrebbe permesso al calcio lucchese di partire dalla Serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese, sfuma l’intesa col Ghiviborgo. Rossoneri verso l’Eccellenza

