Lucca Juventus ci sono anche i bianconeri sull’attaccante dell’Udinese! Duello con il Napoli | a che punto è la trattativa

Il mercato si infiamma intorno a Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che sta catalizzando l’attenzione di Napoli e Juventus. Dopo il presunto accordo con i partenopei, anche i bianconeri si fanno avanti, intensificando il duello per assicurarsi il talentuoso bomber. La trattativa è in pieno fermento e il futuro di Lucca potrebbe cambiare le sorti del calciomercato italiano: scopriamo gli ultimi aggiornamenti e cosa aspettarci nelle prossime ore.

Lucca Juventus, ci sono anche i bianconeri sull’attaccante: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber dell’Udinese. Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Lucca si è intensificato soprattutto per il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’attaccante dell’Udinese, oltre ai partenopei, ci sarebbe anche il mercato Juve. Il bomber Azzurro dovrebbe già aver detto sì alla destinazione partenopea ma bisognerà vedere come proseguiranno i colloqui con le squadre. I bianconeri restano vigili anche su altri profili come quello di Osimhen e Gyokeres. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com