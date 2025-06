Lube Under14 campioni regionali | trionfo al PalaPrincipi di Camerano

della suprematia regionale passa ora nelle mani della Lube Under14, dimostrando che il talento e la determinazione dei giovani biancorossi continuano a scrivere pagine di eccellenza nel panorama giovanile. Questo trionfo è una conferma che, anche in un’Italia dove i grandi numeri fanno da padrone, le future promesse del volley trovano spazio e meritano il massimo riconoscimento. La stagione dei campioni regionali si chiude con un sorriso che promette grandi cose per il futuro.

Da campioni d’Italia a campioni.regionali. Suona strano ma invece si tratta di un’altra soddisfazione per il settore giovanile della Lube. L’ Under14 biancorossa ha messo la ciliegina sulla torta alla stagione dell’Academy ottenendo il titolo di squadra migliore delle Marche. Un successo arrivato grazie al 3-0 al PalaPrincipi di Camerano inflitto ai pari etĂ della Pallavolo Sabini Sf3r. La singolarità è che, per questioni logistiche, lo scettro delle Marche è arrivato successivamente alla vittoria della Boy League a Fano. Cioè in pratica il 25 maggio i lubini di Leonardo Evangelisti e Lucia Lepri, imponendosi 2-0 (25-21 e 25-20) contro i Diavoli Rosa Brugherio, avevano festeggiato il tricolore di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net