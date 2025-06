Louis ruba la scena al Trooping the Colour 2025 | non sfugge la richiesta al fratello

del marito e dei figli durante il Trooping the Colour 2025 ci ricorda quanto la famiglia reale inglese riesca a coniugare tradizione e modernità. Tra sorrisi, sfilate in carrozza e qualche irresistibile capriccio, Louis ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta il suo spirito vivace e autentico. La monarchia si rinnova, tra momenti di gioia e sfide da affrontare con eleganza e coraggio.

Il Trooping the Colour 2025? Molto diverso da quello del 2024. Abbiamo visto Kate Middleton sorridente, sfilare in carrozza con i Principini: George, Charlotte e Louis. E proprio "l'impertinente Louis", così lo chiama la stampa anglosassone, ha rubato la scena a tutti. L'atmosfera è festosa, ma non priva di preoccupazioni per la salute di Re Carlo III. E se oggi la Principessa del Galles ha ripreso parte dei suoi doveri, vederla felice al fianco dei figli è stato un balsamo per il popolo inglese. E, a proposito, proprio George e Louis hanno dimostrato pubblicamente il loro legame. E una richiesta.

