Lotta al rischio idrogeologico In sicurezza quattro scolatori

L’Amministrazione comunale di Sondrio si impegna con decisione nella tutela dei cittadini, destinando 245mila euro alla lotta contro il rischio idrogeologico. Due interventi strategici interesseranno le Valli Ruvina, Duretta, Molinera e Ruinetta, tra Mossini e Arquino, per garantire la sicurezza di quattro corsi d’acqua fondamentali. La prevenzione passa anche attraverso azioni concrete: un passo importante verso un territorio più sicuro e resiliente.

Stanziati 245mila euro per realizzare due interventi necessari alla prevenzione del rischio idrogeologico. L’Amministrazione comunale di Sondrio ha predisposto un taglio di piante e di regimazione idraulica per un intervento che interessa le Valli Ruvina, Duretta, Molinera e Ruinetta nelle zone comprese tra Mossini e Arquino, Arquino e Ponchiera, Triangia, Mossini, Sassella e Triasso per la messa in sicurezza di quattro corsi d’acqua: lo scolatore Triasso-Sassella, il Paiosa, il Val Grande e il Val Diretta. Le domande di contributo sono due, una per ciascun progetto, rispettivamente per 160mila e 85mila euro che, in caso positivo, sarebbero coperti per 175mila euro, integrati con fondi comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta al rischio idrogeologico. In sicurezza quattro scolatori

