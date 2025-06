Lothar Matthaus flirt pazzesco | con chi lo beccano a 64 anni

Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco e campione del mondo, continua a catturare l’attenzione non solo per i suoi trionfi in campo ma anche per la sua vita privata. A 64 anni, il suo flirt con Theresa Sommer, modella di 26 anni, fa parlare il mondo dello spettacolo e del gossip. Un amore che sfida le convenzioni e accende i riflettori su una storia tutta da scoprire, coinvolgendo fan e curiosi in un susseguirsi di emozioni.

Spesso fa parlare di sé, non solo per quanto fece in campo ma anche (e soprattutto) per la sua vita privata. Lothar Matthaus, l’ex campione del mondo e leggenda della Germania, oggi ha 64 anni e, dopo il quinto divorzio, è impegnato sentimentalmente in una storia con una fidanzata di 38 anni più giovane. La donna è Theresa Sommer, 26 anni che nella vita fa la modella. Secondo la sua pagina LinkedIn, ha studiato economia e management al King's College di Londra, prima di iscriversi a psicologia alla Durham University. Per Matthaus non è la prima volta quella di avere una relazione con una donna nettamente più giovane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lothar Matthaus, flirt pazzesco: con chi lo beccano (a 64 anni)

