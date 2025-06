L' osteria Bea Storia di Jesolo distrutta dal rogo Stanze dei lavoratori inagibili Abbiamo perso tutto

Un dramma che ha segnato profondamente la comunità di Jesolo, lasciando dietro di sé macerie e cuori spezzati. L’incendio all’Osteria Bea ha distrutto le stanze dei lavoratori, lasciando molti senza nulla e costretti a ricostruire la propria vita da zero. Storie di coraggio e resilienza emergono tra le ceneri di questa tragedia, mentre i protagonisti cercano di trovare un nuovo inizio tra le macerie di ciò che una volta era casa.

«C'era fuoco dappertutto, non potevamo uscire. Mi sono buttata sotto la doccia», racconta Nicoleta, lavoratrice della Romania. «Non ho più neanche la valigia con cui sono arrivata. Non ho più niente», spiega Anna Chiara operatrice di albergo arrivata da Bari per lavorare. Nel bar e nei loro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'osteria Bea Storia di Jesolo distrutta dal rogo. Stanze dei lavoratori inagibili. «Abbiamo perso tutto»

In questa notizia si parla di: osteria - storia - jesolo - distrutta

Trieste celebra i 100 anni dell'Osteria da Marino: un secolo fra storia e rockstar - Trieste rende omaggio a un secolo di storia e tradizione con la celebrazione dei 100 anni dell’Osteria da Marino, un vero e proprio simbolo del cuore del ghetto ebraico.

L'osteria Bea Storia di Jesolo distrutta dal rogo. Stanze dei lavoratori inagibili. «Abbiamo perso tutto»; Jesolo: fiamme dopo forte esplosione. Distrutta la trattoria Bea Storia di via Levantina6 persone intossicate; Scoppi, fiamme e fumo da un'enoteca. Paura e feriti. Locale sequestrato.

L'osteria Bea Storia di Jesolo distrutta dal rogo. Stanze dei lavoratori inagibili. «Abbiamo perso tutto» - L'incendio divampato dopo i tre scoppi al locale di via Levantina ha divorato anche le camere a uso foresteria per i dipendenti degli alberghi. Segnala veneziatoday.it

Esplosioni e fiamme in bar a Jesolo: 15 lavoratori stagionali intossicati dal fumo - Una violenta esplosione ha devastato nella tarda serata di ieri, giovedì 12 giugno, il bar Bea Storia, in via Levantina a Jesolo, vicino a piazza Drago. Riporta nordest24.it

Jesolo, esplosione alla trattoria Bea Storia: 10 lavoratori stagionali feriti. Distrutto il locale - La maggior parte degli intossicati sono lavoratori stagionali: indagini sulle cause dello scoppio, non si esclude la fuga di gas ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it