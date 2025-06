Los Angeles nel caos La Guardia nazionale ritorna sotto il controllo di Trump

In un clima di tensione crescente, Los Angeles torna sotto il controllo della Guardia Nazionale, mentre le sorti della Casa Bianca si ribaltano in appello. Trump, forte della sua posizione, avverte: «Senza l’esercito, la città sarebbe in fiamme». Una serie di eventi che scuotono gli Stati Uniti e rischiano di cambiare il corso della storia. Scopri i dettagli di questa escalation politica e sociale.

Scontri a Los Angeles, il governatore della California denuncia Trump: «Ha creato lui il caos». Rivolte anche a San Francisco: «Pronti 500 Marines» - Il cuore della California si trasforma in un campo di battaglia: proteste furiose, auto in fiamme e tensioni crescenti scuotono Los Angeles e San Francisco.

Chi sta creando il caos è Trump. Mandare la Guardia nazionale a gestire una manifestazione che era cominciata in modo pacifico alzando la tensione è funzionale alla sua narrazione di una città , Los Angeles, assediata e in fiamme. Cosa ampiamente smentit

I disordini di Los Angeles, con migliaia di manifestanti nelle strade e scontri violenti in più quartieri, hanno costretto la Casa Bianca a una decisione senza precedenti dal 1965: l'attivazione della Guardia nazionale senza alcuna richiesta da parte delle autorità

Arresti di massa, coprifuoco e nuove deportazioni: Los Angeles è nel caos; Tumulti in California, Trump manda 700 marine. Il governatore Newsom: Follie di un dittatore; Rivolta dei migranti a Los Angeles: bruciata la bandiera americana, Trump invia la Guardia Nazionale.

Los Angeles nel caos. Rivolte pro-migranti, la Guardia Nazionale spara - Donald Trump contrattacca, definendo i manifestanti “insurrezionalisti pagati” ... Riporta huffingtonpost.it

Guerriglia urbana a Los Angeles, la Guardia Nazionale spara manifestanti. Governatore: “Trump, vuole il caos, non cadete nella trappola" - La Casa Bianca invia i riservisti, Newsom minaccia una causa contro il presidente Usa: “Scelta illegale e anticostituzionale". Secondo msn.com

Los Angeles nel caos e l'inizio della battaglia legale, la Corte d'appello autorizza Trump a tenere la Guardia Nazionale - Rovesciata la sentenza del giudice Charles Breyer che aveva stabilito che Trump aveva abusato "della sua autorità e violato il decimo emendamento ... Riporta affaritaliani.it