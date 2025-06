Loris Karius chi è il marito di Diletta Leotta e padre della figlia Aria

Loris Karius, il portiere tedesco noto per le sue spettacolari parate e per aver conquistato il cuore di Diletta Leotta, è molto più di un atleta. Nato a Biberach an der Riß nel 1993, ha un passato avventuroso tra motocross e calcio, e ora si distingue nel campionato inglese. La sua storia personale e professionale lo rendono un protagonista affascinante, ma c’è molto di più dietro la sua immagine pubblica. Scopriamo insieme il suo percorso, le sfide e i successi che lo hanno portato dove è oggi.

Nato il 22 giugno 1993 nella città tedesca Biberach an der Riß, Loris Karius è un calciatore professionista che milita nel campionato inglese. Figlio unico, il padre è un ex campione di motocross. Anche Karius da piccolo si è cimentato con questo sport, prima di virare sul calcio. Con i suoi 189 centimetri riesce a sfruttare la sua imponenza tra i pali. Cresciuto nelle giovanili dell’Ulma prima e dello Stoccarda poi, nel 2009 viene tesserato dal Manchester City, senza però esordire tra i professionisti. Poi il passaggio al Magonza. La svolta professionale per Karius arriva nel 2016, quando il Liverpool lo acquista per 4,7 milioni di sterline, offrendogli un contratto quinquennale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Loris Karius, chi è il marito di Diletta Leotta e padre della figlia Aria

In questa notizia si parla di: karius - loris - padre - marito

Diletta Leotta innamoratissima del marito Loris Karius, il ritratto di famiglia - Diletta Leotta, innamoratissima di Loris Karius, si appresta a festeggiare il suo primo anniversario di matrimonio.

Una donna di 34 anni è finita in #carcere con l'accusa di aver abusato del figliastro di 15 anni. Alexis Von Yates, che lavorava come #infermiera in #Florida, è sposata con il padre del ragazzo, un elettricista. È stato lui a scoprire la violenza, sorprendendo la # Vai su Facebook

Diletta Leotta e Karius finito a chiudersi a chiave in camera perché non ce la faccio più; Diletta Leotta vola dal marito in Germania, i ritratti di famiglia; Diletta Leotta, fortunata nel lavoro ma non in amore: si prende l'isola ma perde Loris?.

Diletta Leotta a Verissimo: «Sapevo che Loris sarebbe diventato il padre dei miei figli: abbiamo trovato un equilibrio» - È finita un'altra stagione di Verissimo, ma Silvia Toffanin non abbandona il proprio pubblico fino al momento di andare in vacanza. Come scrive msn.com

Karius, chi è il marito di Diletta Leotta: portiere in Premier League, il padre ex campione di motocross - Nato il 22 giugno 1993 nella città tedesca Biberach an der Riß, Loris Karius è un calciatore professionista che milita nel campionato inglese. Riporta ilgazzettino.it

Il marito di Diletta Leotta distrutto dal primo viaggio in Sicilia: il divertente racconto - Diletta Leotta ha raccontato della “divertente” prima volta che ha portato il marito Loris Karius in Sicilia. Segnala msn.com