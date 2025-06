L’orgoglio del sindaco Verbicaro | Tanti investimenti per il paese

L’orgoglio del sindaco Verbicaro si riflette nei numerosi investimenti per il progresso di Briosco. Alla guida di una maggioranza di centrodestra, dal 2021 ha dedicato risorse significative alle strutture scolastiche, alla sicurezza e all’assistenza alle persone fragili. Sin dall’insediamento, l’attenzione è stata focalizzata sulla valorizzazione delle scuole, con interventi concreti e mirati. Scopri come questi investimenti stanno trasformando il nostro paese, rendendolo un esempio di crescita e comunità.

Il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro. Alla guida di una maggioranza di centrodestra, ha vinto le elezioni nel 2021. A Briosco avete investito molto nelle strutture scolastiche? "Abbiamo puntato gran parte della nostra attività sul ripristino delle scuole, sulla sicurezza e sull’assistenza alle persone fragili. Sin dal nostro insediamento ci siamo concentrati sui nostri istituti: siamo intervenuti sulla scuola primaria di Capriano e anche alla scuola dell’infanzia di Fornaci. Alla scuola di Briosco abbiamo sistemato l’intera area sportiva, riqualificato i servizi igienici e creato un sistema di sicurezza antincendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’orgoglio del sindaco Verbicaro: "Tanti investimenti per il paese"

